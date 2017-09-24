最熟悉的面孔 羅商前主任教官林再長獲師鐸獎

2017-09-24 16:49

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國立羅東高商前主任教官林再長，6年前接下主任教官一職後，投入學生品格教育多年，陪伴許多學生看見自身不同價值，6年期間，每天7點準時站在校門口迎接學生入校，堪稱全校師生最熟悉的面孔，今年榮獲教育部「師鐸獎」，月底將北上接受表揚，他謙遜地說，他只是在做身為教育者，應該做得事。

林再長6年前到羅商接任主任教官，他回憶，他初到羅商任教時，原本仍扳著一張嚴肅面孔，作風比現在強硬許多，當時正好碰到校內一名學生，由於他時常翹課，出於師長的關懷，卻碰到對方回應，「管那麼多做什麼」。

林再長說，當時他沒想這麼多，立即致電回到學生家中瞭解狀況，只知道電話那頭脆弱聲音說道「我家阿瑋又做錯什麼？」，直到投入相當心力了解，才知道學生狀況。

這名學生原來是因為父親吸毒過世，由阿公扶養長大，每天得從壯圍騎腳踏車到羅商上課，偶爾翹課甚至久未回家，他發現後，投入長時間輔導，從才終於獲得學生信任，將他帶回正軌。

林再長說，接觸到這位學生後，他知道並非所有小孩子都有健全家庭，單靠記過、勞動服務並不能改變一人品行，唯有關心、關懷，從頭了解成因，才能從頭改變一人品格，拉回正軌。

為輔導學生看見自我價值，林再長在校內開辦品格成長營，改變過往用勞動服務來銷過的做法，用教育、上課、演講方式，讓學生從頭認識自己。

林再長今年六月榮陞上校，近期調任宜蘭縣聯絡處擔任副督導，雖脫離校園職位，但他說，平凡工作，認真持恆的去做，就是一件有重大意義的工作，但也需要校長及其他老師協助，事情才會圓滿。