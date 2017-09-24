南投拜田頭 傳承「土地公枴」中秋文化

南投縣竹山鎮紫南宮今舉辦「拜田頭活動」，社區民眾將供品置放牛車上，並手持大型「土地公拐」，祈求上蒼庇佑五穀豐收。（記者謝介裕攝）

2017-09-24 16:32

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著中秋節腳步到來，今日南投縣竹山鎮紫南宮特別舉辦「拜田頭活動」，轄區3所國中小師學也共襄盛舉，準備供品與「土地公拐」敬天拜地，祈求上蒼庇佑耕種順利、五穀豐收，別具文化傳承意義。

「土地公拐」在農業時代，係中秋節日中十分重要的習俗活動，農友會將竹子剝開綁上紙錢與線香，並插在田間周邊，除具祈求與答謝土地公庇祐之意以外，也象徵該區域有土地公看管，邪魔不得入侵，來年可望有較好的收穫。

紫南宮管理委員會副主委黃新吉表示，隨時代進步，「土地公拐」習俗漸被淡忘，甚至7年級生以後的年輕一輩，極可能從未聽聞，更遑論祭拜儀式，又土地公是該廟供奉的主神，廟方更責無旁貸，遂號召社區民眾與中州國小、社寮國中小等轄內3所學校師生一起辦理該活動。

今日上午7時許，大家在紫南宮廟埕集合後，便徒步遶境社寮、山崇、中央、富州等廟方轄區4個聚落祈福後，隨即帶著月餅、牲禮等供品，以及特製的30支「土地公拐」，每支長約2.5公尺、寬約60公分，依循古禮前往田園祭拜，寓教於樂。

黃新吉解釋說，一般「土地公拐」尺寸約人體的胳臂大小，為了文化傳承所需的教材，才製作如此大型的「土地公拐」，且活動過程中，社區長輩們也向學子們說明相關祭禮與注意事項，並藉此提醒社會大眾在中秋節時，除了賞月、烤肉、吃月餅及柚子之餘，也別忘了「吃果子拜樹頭」，透過「土地公拐」向神明表達敬意與謝意。

南投縣竹山鎮紫南宮今舉辦「拜田頭活動」，藉此提醒大家重視中秋「土地公拐」傳統文化，寓教於樂。（記者謝介裕攝）