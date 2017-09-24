表彰各級學校典範教師 星雲教育獎今頒獎表揚

孫震獲頒星雲教育獎之終身教育典範獎。（記者楊綿傑攝）

2017-09-24 16:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕能夠從學生的角度出發，更能了解學生的需要，使教育這件事情更加深刻有效。公益信託星雲大師教育基金會今頒發2017星雲教育獎，由台大經濟系名譽教授孫震、台師大名譽教授郭為藩獲得「終身教育典範教師」。其他還有包括曾經也遭遇貧困、留級的彰化大村國小老師李英杰、以本身也是聽障者的經驗輔導學生的啟聰學校教師林宜玲等，從大學到幼兒園、特教體系共22名教師則獲頒「典範教師」。

孫震曾擔任國防部長、台大校長，除了翻新軍旅文化，也落實學校的興革工作，近年他也為了振興傳統文化及倫理觀念，持續著作立說。孫震表示「這個獎讓他感到不虛此生」，很感謝肯定，未來也將不停止學習和對知識界的服務。

郭為藩則曾任教育部長、台大校長，更被譽為「台灣特殊教育之父」，以前瞻眼光及關懷弱勢的人本精神，提升身心障礙學生受教權，且退休後仍然持續關注特教領域。郭為藩說，能得到這個獎對他來說有很深長的意義，他不僅感謝太太，也感謝教育部的夥伴，還有很多人，未來也會加倍努力、以實際成果回應大眾對他的期許。

李英杰，自小貧困出身、還曾留級，最後在美術世界找到自己，擔任老師後多了一雙從弱勢角度看孩子的眼睛，能夠及時將孩子導回正途，甚至最後獲得總統教育獎；而本身也是聽障，現為北市啟聰學校的教師林宜玲，更以其曾奮鬥獲選為聽障奧運籃球國手的經驗，不僅輔導聽障學生從事各種活動，也協助同為聽障的教師，改善教學方法。

所有獲獎典範教師包括：

大專校院組：

林弘萍 國立成功大學化學系教授

張瑞雄 國立台北商業大學校長

陳幸眉 國立成功大學醫學院護理學系助理教授

陳世昌 國立雲林科技大學數位媒體設計系副教授級專業技術人員

高中職組：

楊淑靜 國立華僑高級中學教師兼任總務主任

蔡淇華 台中市立惠文高級中學教師兼圖書館主任

楊錫欽 台中市嶺東高級中學汽車科主任

吳原榮 國立關西高級中學校長

國中組：

施銘富 台中市立光復國民中小學學務主任

張瓊華 高雄市立鳳山國民中學教師兼任導師

阮如君 新北市立欽賢國民中學輔導主任

卓子文 宜蘭縣立復興國民中學專任教師

國小組：

李英杰 彰化縣大村國民小學級任導師

楊瑞麟 屏東縣牡丹國民小學校長

林穎慧 嘉義縣義竹鄉和順國民小學教師

幼兒園組：

林銹鐘 台南市私立牧群幼兒園園長

曾滋盷 高雄市私立維也納幼兒園園長

郭秀春 屏東縣西勢國民小學附設幼兒園教師兼主任

特殊教育組：

林宜玲 台北市立啟聰學校教師

陳台瓊 台北市立萬華國民中學身心障礙資源班教師