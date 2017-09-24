中市上半年勞資爭議件數增加 勞工局：加強推動調解所致

勞工局透過勞資爭議調解，為勞工爭取權益。（記者張菁雅攝）

2017-09-24 16:00

〔記者張菁雅／台中報導〕根據台中市政府勞工局統計，台中市今年1至6月勞資爭議人數、件數均較去年同期成長1成以上，由於一例一休制度在今年元旦上路，是否因此造成勞資爭議增加？勞工局長黃荷婷表示，受一例一休影響不大，主要是勞工局發現企業經營出狀況時，立即主動進行勞資爭議調解，一改過去發生大量解雇事件才介入的做法，藉由讓勞資坐下來好好談，避免雙方爭執擴大。

106年1至6月台中市勞資爭議人數為2227人，較去年同期1920人增加307人，成長15.99％；勞資爭議案件則為1741件，較去年同期1567件增加174件，成長11.1％。若以行業別來看，批發及零售業467件最多，占26.82％，製造業341件次之，占19.59％次之。

至於爭議案件內容，以工資爭議785件最多，占45.09％，給付資遣費爭議470件次之，占27％；與去年同期比較，增幅最多的是勞工保險給付爭議，達125％，契約爭議97.44％次之。

對於勞資爭議人數與案件數均增加，黃荷婷表示，不是一例一休的關係，而是過去勞工局在發生大量解雇事件才導入調解機制，現在是當從勞保局提送資料或勞工諮詢時發現企業經營恐有問題，勞工局就主動找勞資雙方進行勞資爭議調解，確認相關權利義務，有時候彼此只是誤解，大家坐下來談，可有效化解歧見、達到共識，因此調解成立比例超過6成。

另外，9月初爆發的台中空廚積欠薪資案已在22日調解成功，黃荷婷說，資方打算將台中空廚頂讓，正在找買主，也同意勞工提出的條件，如果能順利頂讓，將在9月底支付款項，若找不到買主，將由勞工申請歇業事實認定，經歇業事實認定後，勞工即可向勞保局申請墊償工資、資遣費或退休金。