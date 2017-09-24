地方興起「二水龍脈」說 堪輿師︰無稽之談

八卦山脈被認為是「台灣龍脈」，二水鄉位於龍頭，地方稱山脈末端為「龍仔頭」。（記者顏宏駿攝）

2017-09-24 16:25

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉的舊碧雲禪寺落入建商魏明仁之手，魏某趕走比丘尼，將建物改為「共產主義基地」，地方興起「二水龍脈」之說，也就是八卦山脈是龍身，龍頭就位於二水鄉，魏明仁佔據「台灣龍頭」向北京的「中國龍」稱臣，不過有堪輿師斥此說法為無稽之談。

二水一名許姓人士說，彰投交界的八卦山脈全長32公里，來到東南端，山勢阧峭，觸及濁水溪，此山勢猶如一條龍在欲潛入水中戲水。

許男說，八卦山脈的最尾端，二水人稱為「龍仔頭」，更證實二水位在龍頭之位，台灣第一位本省籍副總統謝東閔就是二水人，這坐實「二水為龍興之地」之說。

他還說，早年當地有「龍吟保境」的傳說，謂南投山上發大水，二水鄉在山洪爆發前2、3天都會聽到嗡…嗡的鳴叫，以警告鄉民逃難去，龍鳴之聲在日治時期就不見了，聽老一輩的人說，日人在「龍頭旁」蓋鐵路，把龍嚇跑了。

近來「碧雲禪寺」新聞炒得沸沸揚揚，地方有人說，主事者魏明仁就是看準二水是「龍興之地」，自己想佔地做個「台灣龍」再向北京「中國龍」稱臣。

一名堪輿師對於「二水龍興之地」不敢苟同，他說，這都是「愚民」的說法，如果真有龍興之地，二水先民早就都葬在八卦山脈以待「吾皇降臨」，但二水鄉境內沒有任何公墓位在八卦山脈上。

碧雲禪寺住持釋懷宗說，她不懂風水，不敢妄議，但敢把出家人趕出廟的人，天底下沒有幾個人，這種人就佛教來說，早晚會承受很大的「因果」。