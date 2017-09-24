台東首次同志遊行 300人艷陽下高舉彩虹旗

彩虹旗引導同志運動在台東踏上第一浬路。（記者黃明堂攝）

2017-09-24 15:45

〔記者黃明堂／台東報導〕台東頭一次同志遊行，今天下午從鐵花路出發，約300位來自全國各地的同志，頂著熾熱的艷陽，高舉彩虹旗，大喊「其實我也是」！

2017花東彩虹嘉年華台東場次，下午2點在鐵花村前的徒步廣場聚集，彩虹旗在最前頭，在藍天白雲之下顯得相當耀眼，多人高舉「I am gay,I am proud」的標語，宣傳車則寫上斗大的「其實我也是」，踏開第一步前，主持人大喊「準備好了嗎？我們要去市區冒險囉」！

他們不畏毒辣太陽，熱情吶喊訴求，沿途有人加油，有人冷眼旁觀，也有異樣眼光，他們帶著冒險精神，在台東踏出的第一哩。

這項活動約300人參加，有來自南部縣市的，也有不少專程從花蓮來參加的大學生，台東場次總召、台東專科學校學生吳柏毅說，台東在地的同志，約有100人參加。

吳柏毅說，發起這項活動，希望台東也能落實性別教育，學校應該重視性平教育，在校園在社會上，無論哪一種性別認同、性別傾向，在台東也可以自由自在的走在街上。

台東大學學生會長游欣柔參加了這項活動，她說，校園很多性平會議，根本沒有人參加，她希望校園可以真正落實性別平等。從台北到台東工作的蔡小姐則說，很多人對同志的愛有些誤解，她相信透過這項活動可以讓人理解。

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