秋老虎帶驚喜？！上百領航鯨 海上包圍賞鯨船

花蓮外海昨天至今天出現上百頭短肢領航鯨，在海上成群嬉戲，噴氣時被日光照射還出現彩虹。（圖由多羅滿賞鯨提供）

2017-09-24 15:38

〔記者花孟璟／花蓮報導〕秋老虎發威氣候炎熱，花蓮夏季賞鯨的「旺季」至今還沒結束，花蓮漁港這2天出海的賞鯨船，從昨天下午的航班開始直到今天早上，有連續4個航班一出海就看到上百頭領航鯨在花蓮海上逐浪嬉戲、曬日光浴，甚至還繞著賞鯨船邊嬉戲，解說員呂世明：難道這就是傳說中的秋老虎帶來的驚喜嗎？

根據賞鯨船上的黑潮海洋文教基金會解說人員估算，上百頭領航鯨從昨天下午2點的航班第一次遇見，一直到今天早上，這群「短肢領航鯨」一直都待在花蓮外海！

解說員表示，鯨魚是「游牧民族」逐魚群而居，哪裡有食物就往哪跑，觀察這群領航鯨最大的重量約4噸、呈現一小群一小群聚集，每一小群約20頭至30頭鯨魚聚集，每一群鯨魚外圍有雄鯨魚保護內圈的雌鯨及幼鯨，推估應該是連日來黑潮洋流比較靠近花蓮海域，帶來大量的魷魚聚集，才會吸引這麼多領航鯨同時出現，是相當難得的紀錄。

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