台灣館轉型兒童探索館 賴清德將親臨見證

2017-09-24 15:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府與新竹科學園區聯發科技將聯手把停業中的台灣館轉型為「兒童探索館」，新閣揆賴清德27日也會親臨見證這場民間與政府合作的簽約儀式！聯發科技首期捐款金額為5000萬元，將做為兒童探索館硬體設施改善工程，未來還會捐贈5000萬元，做為兒童探索館的操作營運經費。

新竹市長林智堅思考台灣館停止營運後的轉型規劃，確定朝「兒童探索館」方向籌劃，且獲得新竹科學園區聯發科技董事長蔡明介的認同與經費支持，首期將捐款5000萬元做為兒童探索館的硬體改善工程，除進行720度LED球體的拆除工程，也要打造全新的兒童探索館，引進天空劇場及兒童圖書館，做為科技教育探索中心。

新竹市長林智堅說，行政院長賴清德多次到新竹市，也關心台灣館停業後的轉型，獲悉民間企業願意捐款支持政府的政策，將親臨見證，期許民間與政府的美好合作模式，讓市府、企業及市民三贏。

新竹市文化局表示，原台灣館內的LED燈球體會拆除，但會保留外觀並設計天空閱覽區及親子閱讀區及親子餐飲、繪本書局、舞蹈教室、益智玩具店等，要成為兒童學習及遊樂的科技教育探索館。

位在新竹市公道五路上的世博台灣館，是前市長許明財任內，從中國上海舉行的「世界博覽會」中，以縣市政府身分投標迎回的台灣館原型重建，由市府以自償性基金，編列近15億元蓋建，民國102年2月委由環球購物中心對外營運，但因人潮難聚集加上營運策略未能突破，去年6月底無預警停業。

由於世博台灣館是以自償性基金編列經費，目前仍有12.3億元債務，林智堅說，竹市有台灣最強的竹科園區，如今獲聯發科技的捐款支持，市府責無旁貸，一定會努力做到最好，讓兒童探索館取代已成失敗代名詞的台灣館。