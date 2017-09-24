今年第一道鋒面週四報到 早晚秋涼

秋老虎發威，今（24）日台灣各地天氣仍炎熱。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-24 15:15

〔記者陳宜加／台北報導〕秋老虎持續發威，今（24）日台灣各地天氣仍炎熱，大台北地區最高溫達35.9度，嘉義更飆破36.6度；中央氣象局指出，今年第一道鋒面預計於週四影響台灣天氣，但冷空氣微弱，北部低溫可能下探24度，早晚會有秋涼的感覺。

中央氣象局預報員林柏東表示，炎熱天氣預計持續到週四白天。根據一週預報資料，今天起到27日，在太平洋高壓勢力籠罩下，台灣附近水氣偏乾，各地天氣晴朗，白天相當炎熱，西半部高溫上看36度、東半部高溫約34度。

林柏東指出，今年第一道鋒面將於週四報到，預計下半天起影響台灣天氣，冷空氣不算太強，週四起至週六預測北部低溫約24、25度左右；白天高溫仍可達31、32度，但將帶來一些降雨，是今年截至目前天氣影響較大的一次。

根據氣象局預報，28日北方鋒面系統東移，鋒面尾端通過北台灣後，東北風增強，將為北台灣帶來降雨，雲量也增多。29、30日鋒面後方冷高壓東移，將為台灣附近帶來東北風，迎風面的北部、東半部地區雲量將增多，有局部陣雨。

10月1日至3日，隨著前一波冷高壓遠離，北台灣氣溫可稍回升，但很快北方又有機會建立下一道鋒面，系統移動速度與南下程度仍須再觀察。