交部推戴黃帽、穿亮衣 兒童步行更安全

交通部與與靖娟基金會、台北市交通局、家長團體共同推廣戴黃帽、穿亮衣與反光物，讓兒童步行更安全。（圖由交通部提供）

2017-09-24 15:23

〔記者陳宜加／台北報導〕「黃帽戴起來，SAFE跟著來！」根據統計，去年未滿14歲兒童交通事故傷亡近萬人，事故類型又以「穿越道路中」居首位，交通部與與靖娟基金會、台北市交通局、家長團體共同推廣戴黃帽、穿亮衣與反光物，讓兒童步行更安全。

交通部與靖娟基金會今於台北花博公園入口廣場，舉辦「黃帽戴起來，SAFE跟著來」交安宣導記者會，與教育部、台北市交通局、家長團體、中華民國運輸學會、民間企業共同呼籲，倡導交通安全札根教育自小開始的重要性。

內政部警政署統計，去年度未滿14歲兒童交通事故傷亡共計9899人，而交通事故類型以「穿越道路中」居首位。研究顯示，反應時間與車速均影響煞停反應距離，駕駛人面臨突發狀況、疲累或車速越快，判斷危險所需時間增長。

交通部道安會指出，行人穿著明亮衣物提高能見度，讓駕駛人看得見，行人通行更安全。交通部響應靖娟基金會「黃帽戴起來，SAFE跟著來」宣導活動，並呼籲行人應建立自我保護的觀念，駕駛人也應避免對兒童與行人造成傷害。

道安會參事謝銘鴻指出，增進兒童步行安全，須同時教導並提醒兒童、家長與照顧者，兒童行進道路中應穿戴鮮豔衣物或配戴反光物，提高自身顯著性以被駕駛人清楚看見；穿越道路也應注意車輛內輪差與視野死角，保持安全空間。

靖娟基金會指出，根據教育部去年統計，全國幼兒園與國中、小學兒童共計235萬3867人，發生交通意外事件傷亡1179人，等於每天有3人以上，也讓父母心碎。台灣面臨少子化趨勢，各界更應嚴肅面對並守護兒童交通安全問題。

靖娟指出，交通安全教育的對象除了兒童、親師、照顧者，也期許民間企業與非政府組織共同發揮力量，讓兒童步行更安全的觀念從家庭、校園擴散至社會。