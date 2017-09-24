鄰長送報費未統一 大台南派報業職業工會抗議

大台南派報業職業工會今日秋節聯誼，會員持報紙喊抗議，要求市府追加預算，將27區鄰長送報費比照其他10區，統一為300元。（記者王涵平攝）

2017-09-24 14:59

〔記者王涵平／台南報導〕大台南派報業職業工會今日秋節聯誼，會員持報紙喊抗議，要求市府追加預算，將27區鄰長送報費比照其他10區，統一為300元。

大台南派報業職業工會106年度中秋節聯誼餐會今日舉行，與會各界人士肯定派報及送報勞工全年無休，無法比照「一例一休」休假，不論颱風下雨、天氣寒冷的辛苦表現，是最為辛苦的勞工。

與會派報人員針對目前的鄰長報送報費問題討論時，理事長邱仁武表示，目前台南市的鄰長報每月250元，今年已經爭取37區其中10個山區送報費為300元，原本再爭取明年其他27區統一300元，但是在上月遭到民政局否決。

他說，派報員工向代市長李孟諺及民政局長陳宗彥反映，是否針對其他27區的鄰長報統一為300元計價，李孟諺允諾再進行研討。

市議員謝財旺表示，會在議會爭取其他27區明年追加預算統一為300元。

邱仁武表示，鄰長報跟一般客戶不一樣，5都直轄市不是299元就是300元，只有台南市還有27區維持250元，應該全面比照辦理。

台南市政府即將進行里鄰整編，明年也是最後一年的「追加預算」，後年起就減少許多里鄰長，希望明年的預算經費普及其他27區，才真正照顧派報員工。