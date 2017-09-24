研擬改革國文考試 考選部：最快明年下半年看到

考選部去年就已著手研擬，改革現有的國文考試。（記者林彥彤攝）

2017-09-24 14:46

〔記者林彥彤／台北報導〕後年上路的高中國文課綱文言比，昨天確定調降35%至45%，不過早在文言比引風波前，考選部去年就已著手研擬改革現有的國文考試內容，最快明年下半年有機會看到新考試方式。

考選部長蔡宗珍說明，早在去年考選部就已在邀專家學者共同研擬，主要是希望改革現有國考考試裡的國文考科。這改革的重點不會僅是文白比例，因為那都僅是考試素材，主要是希望考試的方式能夠更多元、更貼近實務操作。

蔡宗珍說，現有國文考試項目包含作文、公文寫作以及選擇題類型的測驗題，其中作文考試，過去只是給一段敘述，要求考生申論且限字數。但未來可能會更需要測驗考生統整、歸納以及辯證的能力。

蔡宗珍舉例，以後可能改成給一段資料，讓考生分析並限制300字，要求考生寫一個統整說明、或是500字演講稿、又或是政策宣導文宣等。

同時蔡宗珍也談到，上述這些改革都已經超越文白之爭，不僅只有作文，測驗題部分，雖目前文言文題目看似占多數，但這10年來已經有在調整，避開冷僻文章。

蔡宗珍強調，改革需要時間與經費的確不容易，不過是要朝新方向沒有錯，已邀請學者專家做進一步討論，明年下半年有機會看到新考試方式。