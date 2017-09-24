高智爾球競賽 男女老少鬥智也鬥球

高智爾（WISER）球玩法簡單、策略又變化多樣，沒有老少年齡、高矮身材、男女性別的限制，目前已在臺灣各地校園逐漸推廣。 （記者張忠義攝）

2017-09-24 14:37

〔記者張忠義／高雄報導〕一項逐漸在台灣推廣的高智爾球競賽，今天在高雄市三民槌球場進行「2017南區睿智盃高智爾球錦標賽」，共有7支球隊以球會友，鬥球又鬥智，競技又聯誼。

中華民國高智爾運動協會卓志揚理事長表示，全國競賽計畫在10月下旬舉辦，將由區域賽優秀球隊進行全國總決賽，歡迎有興趣的球友，一起來參與。

高智爾（WISER）球是一種有益健康、又能啟發智慧，非常完美的球類運動，由於比賽規則簡單易懂，玩法策略又變化多樣，沒有老少年齡、高矮身材、男女性別和種族的限制，也不需要專門場地，無論任何障礙的場地均能使用，而且非常安全，很多球友打過一次球就喜愛上了WISER球，目前已在臺灣各地校園逐漸推廣。

高雄市福爾摩沙高智爾運動協會理事長于青湄表示，Wiser球（高智爾球），原是古代宮廷君王、大臣與士大夫和西方元首總統謀略鬥智、鍛煉身體最高貴頂級的球藝運動，但很可惜的是這種世界性皇王首相級運動早已失傳了。

今天是由高雄市福爾摩沙高智爾運動協會主辦，共有來自台南市拿波灣隊、高雄市福爾摩沙、高雄市瑞祥蝴蝶、高雄市瑞祥龍捲風、高雄槌球、高雄市壽山、嘉義阿里山等7支高智爾球隊參賽以球會友，場外啦啦隊百餘人，熱情歡呼，歡笑聲、加油聲此起彼落，比賽場上每一支球隊展現了運動精神。

比賽結果，由高雄市瑞祥龍捲風勇奪冠軍、嘉義阿里山獲得亞軍、高雄市福爾摩沙獲得季軍，最後各球隊一起歡呼，打WISER球快樂又健康，歡迎大家一起逗陣來打WISER球!