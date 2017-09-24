秋老虎持續發威！ 大台北地區、嘉義高達36度

秋老虎持續發威，中央氣象局已發布即時天氣訊息表示，提醒大台北及嘉義地區已出現36度高溫。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-24 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕秋老虎持續發威，中央氣象局已於中午12時32分發布即時天氣訊息表示，今（24日）嘉義已出現36度高溫，大台北地區高溫也上看36度。

根據氣象局的觀測顯示，今下午1點09分嘉義已出現36.6度高溫，台北、板橋也有35.9度左右，預計今天大台北地區有36度以上高溫發生的機率，提醒外出民眾注意防曬、多補充水分並並慎防熱傷害。