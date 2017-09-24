金蘭愛心關懷協會有心 義助2107平安箱

新北市愛心關懷協會理事長蔡進財（右）捐贈「區里平安箱」給社會局，由社會局長張錦麗代表收下。（記者何玉華攝）

2017-09-24 14:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北巿金蘭愛心關懷協會響應社會局實物銀行，募集民生物資區里平安箱2107箱，市值105萬元，今（24）日由社會局長張錦利代表受贈，後續將提供給深坑、三芝、石門、萬里、瑞芳、汐止、貢寮、樹林、鶯歌及泰山共10個偏區121里平日備用，只要當地里長發現轄內有民眾生活突然陷入困境，便能及時發放解燃眉之急。

張錦麗說，社會局一年預算207億元，仍有一些接近貧窮線的家庭無法獲得法定的福利，市府就用實物銀行和民間資源來挹注；去年推動區里平安箱，內容物包含有白米、麵條、油、罐頭等民生物資，在6個偏區88里試辦，共發出1056箱，每個平安箱都有一個QR Code可以追蹤，決不會浪費愛心。

新北市愛心關懷協會理事長蔡進財表示，協會目前有280多位會員，會員來自四面八方，大家都很有愛心，原本理監事會決議要捐輛救護車，後來聽到社會局對區里平安箱的用心和做法，協會幹部肯定立意跟協會發放急難救助金的善心一致，而且透過公部門社福單位的運作，愛心可以散播更廣更遠。