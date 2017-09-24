颱風過後 野柳女王頭後方出現垃圾海

泰利颱風早已遠離，但是外圍環流將海面上垃圾衝入岸邊，圖為新北市野柳地質公園海岸邊與潮間帶，充斥大批垃圾與寶特瓶，宛若「垃圾海」。（記者俞肇福翻攝）

2017-09-24 14:04

〔記者俞肇福／新北報導〕泰利颱風早已遠離，但是後遺症持續在北海岸作祟，野柳地質公園海岸19日起，陸續有大批海漂物、寶特瓶、漂流木被潮汐衝入園區內海岸邊、潮間帶；業者派員每天打撈，歷時5天打撈清理垃圾逾600袋，讓園區恢復往日乾淨樣貌。

有網友22日在臉書上表示，久仰新北市野柳風景區天然地質景觀，因此前去朝聖，希望能與女王頭合影。沒想到抵達後，竟看到海面上漂浮著垃圾，大量的垃圾幾乎掩蓋海面，破壞了美景，宛如「垃圾海」的景象，讓網友驚訝在臉書發文痛批。

地質公園副總經理湯錦惠表示，每次颱風遠離2星期後，颱風環流會把各地垃圾、寶特瓶隨著河水衝到海面，造成海面變成垃圾海，潮汐又會把海面垃圾沖入岸邊；湯錦惠說，野柳地質公園位於北海岸，當然首當其衝，已經請員工每天頂著烈日打撈清運，歷時5天總算恢復昔日乾淨的園區。

泰利颱風早已遠離，但是外圍環流將海面上垃圾衝入岸邊，圖為新北市野柳地質公園海岸邊與潮間帶，充斥大批垃圾與寶特瓶，宛若「垃圾海」。（記者俞肇福翻攝）

野柳地質公園經營業者派出員工，連續5天撿拾、打撈，共清運出600袋海上垃圾。（記者俞肇福攝）

野柳地質公園經營業者派出員工在沙灘上撿拾、海面上打撈。（記者俞肇福攝）

連續5天共清運出600袋海上垃圾。（記者俞肇福攝）