再生家具變變變 成精緻文創品

再生家具廠賦予舊木新生命，市長林智堅期盼進一步推廣開發這項綠色經濟。（記者蔡彰盛攝）

2017-09-24 14:38

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府再生家具廠今年首度與在地年輕木藝工作者何璟合作再生家具修繕計畫，讓廢棄木材搖身一變成精緻文創商品，市長林智堅訪視廠區，除驚豔於匠心巧手的舊木新品外，更化身成「木工職人」親自組裝木椅，他期盼透過創新巧思，賦予舊家具新生命，開創「從搖籃到搖籃」的綠色經濟。

林智堅訪視再生家具廠中修繕、展示販售、物料暫存、文創新品等區，看到二手家具的價錢，直呼「好便宜」，何璟也介紹手作文創新品，包括積木玩偶、立體杯墊、立式砧板等，其中立式砧板的設計，讓盤子能放置砧板下，方便民眾將食材放入盤內，其巧思讓林智堅讚嘆不已。

環保局江盛任表示，再生家具廠倡導綠色經濟，廢棄家具經評估後，經過修繕、設計改造，讓原本的舊衣櫃變身成為新桌子；而無法使用的家具，將之拆解成可用物料，經過木藝工作者何璟的巧思與創新，化腐朽為神奇，轉變成文創商品販售，善盡資源再利用，為環保盡心力。

25歲的何璟是在地新竹市人，畢業於國立臺南藝術大學，善於利用複合媒材的方式創作，他說當民眾拿到舊木新生的文創作品時，比起工法他們更喜歡聽故事，每個材料來源都是一個故事，希望帶給民眾的不僅是拿到作品或是買家具而已，而是能夠傳遞作品溫度。

林智堅說，木藝工作者透過腦力激盪與巧手，玩出新創意，將一個個回收家具的物料，翻轉成時下最夯的文創產品，也肯定再生家具廠的價值，未來將賦予再生家具廠新想像，活化周邊環境，並透過市集拍賣、木工教學等，讓更多民眾參與，推廣綠色經濟。

再生家具廠延續家具生命，今年至7月底為止，總共回收約130萬公斤的廢棄家具，其中透過何璟的巧手匠心，創造上百件的獨創作品，帶來超過10萬元的經濟效益，同時體現友善環境的環保概念。

市府實踐「環境保護由心做起」，所有素材都能再利用另創價值，只要花巧思加入創意及美學，便能以永續方式再生二手家具，讓工業與自然生態都能兼容並蓄永續發展，開創循環利用、生生不息的綠色經濟，也為地球盡一份心力。