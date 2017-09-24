高雄蓮潭 水陸雙響炮、立式划槳爭霸今上場

蓮潭水陸雙響炮今登場。（圖由觀光局提供）

2017-09-24 13:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局創新推出「蓮潭水陸雙響炮」與長距離賽，今天（24日）在蓮池潭隆重登場，首日更結合趣味二鐵運動賽事，體驗獨木舟、立式划槳水域活動，還有運動市集，全力宣傳高雄運動觀光。

觀光局長曾姿雯表示，蓮池潭是國內外遊客必訪景點，尤其深受港澳日旅客青睞，觀光局這幾年持續引進民間資源，委託經營滑水場、水上彈跳及遊客紀念品中心，為老景點注入新活力。

她指出，現在的蓮池潭可玩刺激有趣的水上活動、或悠閒坐船環湖，在潭邊也可享受美食，還有文創商品可供選購。

此外，鄰近蓮池潭歷史步道的小龜山公廁，以左營舊城遺址為設計元素，並增加公廁採光性及通透感，總計設置男廁所4廁間、女廁所12廁間、兩性友善（通用廁所）2間、無障礙廁所1間及親子廁所1間，男、女廁及兩性友善廁間內設有穆斯林淨下設施，滿足多樣化如廁需求。

為擴大宣傳高雄水上運動觀光，今年首度於蓮池潭辦理「蓮潭水陸雙響炮」，吸引國內各地喜愛水上活動及路跑的民眾報名﹔而專為立式划槳好手設計的爭霸賽，則須全程以站姿完成600公尺繞標，緊張刺激的競賽過程，讓潭邊觀賽民眾為之瘋狂。

延續9月24日「蓮潭水陸雙響炮」熱潮，10月份還有年度限定的5條水域活動體驗遊程，分別到高雄各知名景點玩水域活動，如蓮池潭玩水上彈跳、愛河乘風浪板、金獅湖划獨木舟、旗津玩立式划槳等，搭配在地特色DIY體驗的樂趣。歡迎大家踴躍報名﹗

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