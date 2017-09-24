環境知識腦力激盪開戰 竹市342名選手爭霸

2017-09-24 13:32

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹市「106年環境知識競賽」熱鬧開戰，賽事分國小、國中、高中及社會4組，共吸引342名選手角逐，經過整天激烈比賽，各組錄取前5名，將代表新竹市參加11月18日環保署全國總決賽。

市長林智堅表示，期望透過環境知識競賽，培養對環境有責任感，具備高環境素養的公民。

環保局長江盛任表示，環境知識競賽已邁入第6年，共計國小組有25所報名計114人、國中組有15所報名計81人、高中組有9所報名計56名同學參加，參加者都是通過學校資格賽的高手，戰況激烈，顯示環境教育已獲得各校重視。社會組部分包含學校老師及社區里民等共91人報名參加，個個都有備而來，其中不乏有師生、親子及好友一起報名參賽，除了充實環境知識外，還能共同學習增進彼此情誼，養成正確環保理念與素養。

新竹國小陳盈秀老師指導學校4名同學參賽，其中3人獲得第1、2名與第4名，得到第1名的楊展昊同學分享準備秘訣，暑假有空就在環境E學院看還境相關影片，比賽前花3週看題庫就可以。竹光國中呂紹瑜同學於PK賽中以一題全場只有他答對榮獲國中組第1名，他說為了參加這個比賽，他以打電動的時間用來看環保影片，影片還沒全部看完就得到第1名，他覺得很值得。

另外，去年新竹市社會組第3名的新竹高中地理科蘇俐洙老師表示，她帶學生一起參加競賽活動，自己也以身作則報名社會組，師生一起關心環保政策、時事及相關議題，同時透過「環境教育終身學習網」學習新的環境知識，提升環保智能及教學能量。她說這是一個很棒的環境教育扎根活動，所以她每年都很樂意率隊參加。