南方澳曾有3家大戲院 廖大瑋帶你走讀昔日繁華

南方澳當地文史工作者廖大瑋，今帶著多名旅客沿南方澳舊街走讀見證當地繁榮歷史。（記者張議晨攝）

2017-09-24 13:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭南方澳面積僅2平方公里，全盛時期人口近3萬人，人口密度全台最高，小小漁村全盛期甚至有3家戲院。地方文史工作者廖大瑋、廖大慶2人今以《南方澳大戲院興亡史》一書，帶著70餘位遊客走讀南方澳，細數當年漁村繁華景象。

民國60年代以後，南方澳巾著網漁業興起，帶動當地繁榮盛況，來自全台各地漁港的漁民，紛紛轉進南方澳搶當漁工。

廖大瑋、廖大慶兩人今帶著70多位旅客，分別沿海路、山路，從南方澳舊路到茶室林立的「後街」，走到漁港前商圈，見證早期漁村的發展歷程。

早期南方澳有來自澎湖、小琉球、龜山、東港，全台都到南方澳捕魚，人潮一多，消費市場也跟著熱絡，酒家、茶室、戲院紛紛林立，可見當時南方澳娛樂產業之發達。

廖大瑋說，早期民眾家中沒有電視，晚上一下工的唯一娛樂就是到戲院、牛肉場看戲，只要當晚有布袋戲，一定高朋滿座，而戲院則是漁工下班後的休閒娛樂，幾乎天天晚上都爆滿。

早期晚上看電視不僅是娛樂，也是對辛勤工作的犒賞，後來隨電視、錄影帶普及，南方澳電影院也開始走下坡，3家戲院陸續歇業，以無法從外觀窺見當年繁華的歷史。