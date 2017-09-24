全球旅遊皇后選美 明年將擴大辦理

獲選為全球旅遊皇后前五名佳麗，也是澎湖未來觀光大使。（記者劉禹慶攝）

2017-09-24 12:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全球旅遊皇后選美總決賽甫圓滿落幕，前5名佳麗已肩負起宣揚澎湖之美的重責，一早就已行程滿檔，先是參加自行車挑戰101K漁翁島活動後，又拜會縣長陳光復，國際選美執行主席黃淑慧表示，明年將擴大辦理由80國起跳。

首次移師澎湖舉行總決賽的全球旅遊皇后選美活動，經過前一晚最後決選項目，后座由羅馬尼亞小姐摘下，墨西哥小姐拿下亞軍、法國小姐獲得季軍、第四名義大利小姐、第五名阿根廷小姐；由於全球旅遊皇后必須肩負澎湖觀光旅遊大使身分，因此今日一早就馬不停蹄參加行程，履行當選義務。

今日選美佳麗前5名，由國際選美執行主席黃淑慧與身兼縣政顧問的中華觀光旅遊發展協會理事長黃定國陪同下，前往縣府拜會縣長陳光復，陳縣長感謝黃主席和黃理事長將全球旅遊皇后移師澎湖舉行，期盼明年有更多國家佳麗來澎湖比賽，讓澎湖在國際舞台上發光發亮。

黃淑慧表示，國際選美協會有史以來在台灣辦過那麼多次選美比賽，就屬這一次最為感動，主要是因為陳縣長大力支持下，讓協會感到無上光榮，明年肯定會再回來，並邀請更多國家佳麗抵澎參加選美活動，但也建議縣府未來應先提供各國語言的介紹影帶，讓佳麗們心中對澎湖先有印象，才好介紹給所屬國家人民認識這個美麗的島嶼。