日月潭泳渡自拍、直播夯 潛藏危險引關注

日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動今登場，近2萬名泳客魚貫下水，場面熱鬧。（記者謝介裕攝）

2017-09-24 12:24

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動今日熱鬧登場，吸引近2萬名泳客魚貫下水，不時可見民眾透過防水智慧型手機，一邊游泳、一邊自拍，甚至還有友人在潭邊助陣錄影，掀起一陣泳渡直播熱潮，但潛藏對泳客安全的危險性，也引發外界關注。南投縣府表示，活動結束後會邀集相關單位就日後參與泳渡活動能否攜帶手機、自拍棒等物品下水問題，連同此次交通管理、賽程安排等相關事宜，在檢討會中一併討論。

日月潭泳渡活動起點在朝霧碼頭，終點係伊達邵碼頭，全長約3000公尺，今年參加人數共有1萬9862人，有來自美國、中國、日本、英國等36個國家、896名外籍泳客共襄盛舉，還有243名身障泳士前來挑戰自我。

今日上午7時30分許，南投縣長林明溱陪同前總統馬英九、前副總統吳敦義等人，先在水社碼頭放流1萬尾總統魚苗，象徵水庫生態源源不絕後，隨即返回朝霧碼頭主持開幕式並鳴槍後，近2萬名泳客便依序分批下水，林明溱也帶領42名縣府同仁，陪同馬英九一起下水，這是馬英九第5次參加泳渡活動，也順利抵達終點伊達邵碼頭上岸。

南投縣府指出，「安全第一、泳遠健康、觀光首都、耀眼國際」，係此次泳渡活動的主題，因此，在泳帽、浮具統一規定標準後，泳客被浮具割傷的意外事件也大幅減少，如今因科技進步，手機、自拍棒也都不怕因水故障，但是否要列入規範？則有待進一步研議。

日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動今登場，不時可見泳客手持自拍棒（左下）拍照，可能危及游泳安全問題，引發外界關注。（記者謝介裕攝）

日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動今登場，不時可見泳客在水中一邊游泳、一邊自拍，潭邊友人還幫忙錄影，掀起一陣泳渡直播熱潮。（記者謝介裕攝）

日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動今登場，不時可見泳客一邊游泳、一邊滑手機或自拍情景。（記者謝介裕攝）

日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動今登場，南投縣長林明溱（左1）也帶領縣府同仁共襄盛舉。（記者謝介裕攝）