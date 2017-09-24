挑戰101K漁翁島自行車活動 身障者手搖車領航

自行車挑戰活動，由身障朋友的手搖車領航。（記者劉禹慶攝）

2017-09-24 12:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕延續澎湖秋冬觀光旅遊熱潮-澎湖秋瘋季活動，規劃週週有活動的秋冬運動觀光系列活動，今日由「2017挑戰漁翁島燈塔101K自行車活動」登場，甫出爐熱騰騰的全球旅遊皇后前5名佳麗到場加油打氣，近千名車友齊聚一堂出發。

自行車活動路線，規劃有挑戰組101公里以及休閒組20公里等2種路線，沿途將經過嵵裡沙灘、種苗繁殖場、中屯風力園區、跨海大橋、大菓葉玄武岩及二崁古厝等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友能挑戰自己外，也可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。

今日活動由澎管處長方正光主持、高雄餐旅大學副校長劉喜臨、行政院南部聯合服務中心副執行長洪建隆、澎湖縣政府秘書劉美凡、澎湖縣議員陳慧玲等人都共襄盛舉，同時會場也來了一支最美麗的隊伍─全球旅遊皇后前5名佳麗，為車友們加油打氣，也在現場掀起一陣高潮。

排在隊伍的最前端，是一群身障朋友騎乘手搖車領航，並懸掛著「生命勵」旗幟，象徵對於生命的挑戰，看在其他車友眼中格外勵志，隨後在與會貴賓及選美佳麗鳴槍下，正式展開挑戰車程，主辦單位並準備高級好禮抽獎，包括台灣澎湖來回機票、五星級飯店住宿券等；方正光表示，明年澎管處仍將推動自行車領騎服務，讓更多車友享受漫遊慢行澎湖的輕旅行方式。

跳戰101K漁翁島自行車活動，在澎管處遊客中心前正式鳴槍展開。（記者劉禹慶攝）