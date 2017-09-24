祭孔大典「六佾舞」 天熱3學生昏倒

基隆市祭孔大典上午在慈雲寺舉行，表演「六佾舞」過程中，有學生因天氣悶熱身體不適倒下。（記者俞肇福攝）

2017-09-24 11:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕9月28日是「至聖先師」孔子2567年誕辰，基隆慈雲寺24日舉行祭孔大典，由安樂國小36位同學以「六佾舞」依循古禮行三獻大禮；不過，由於今天氣溫攝氏34度，天氣十分悶熱，學生穿著厚重古裝跳「六佾舞」，儀式進行到快結束時，有3位參與儀式的學生陸續身體不適倒下，老師趕緊扶到陰涼處休息，幸無大礙。

基隆市紀念至聖先師孔子誕辰聖典儀式，每年均在慈雲寺舉行，典禮分三階段依照古禮舉行，今年由立委蔡適應擔任正獻官、議長張秘書擔任亞獻官、慈雲寺主委李林寶玉擔任終獻官；配合安樂國小36位同學表演的「六佾舞」上香、獻爵並恭讀祝文，整個儀式歷時1個小時。

安樂國小學生36位學生與預備人員今天一早7點到慈雲寺，隨即進行第一次彩排，9點後開始著裝就定位，10點三獻禮儀式開始進行；許多家長也到場參與，並用手機、相機紀錄這歷史一刻。

安樂國小主任李明昇表示，3位身體不適的學生，主要是天氣悶熱、且同學站立時不能亂動，才造成身體不適；倒下的學生經由老師與家長解開古裝，用電風扇幫忙散熱、喝水，人已經舒服多了，並無大礙。