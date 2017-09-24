女友堅持剃毛當「白虎」 男友不爽只因這2字

2017-09-24 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名女網友在臉書社團PO文抱怨，她在前男友的要求下，把下體體毛全都剃光，發現這樣做不易有異味，穿泳衣也不用多加修飾，所以一直維持這樣的習慣，但現任男友卻因為「前任」這兩個字，對她非常不滿。

一名女網友在臉書社團《靠北男友》PO文指出，她在前任的要求下把體毛都剃光光，處理乾淨，但很後悔自己太傻太老實，現任男友問這樣做的原因，「我就傻傻的老實跟他說是『前任』要求，他就不太高興」。女網友說，就算她如何跟男友解釋把毛剃光的其他優點，甚至還上網查相關文章給男友看，男友依然很不爽，還會開口酸「你就是只對前任言聽計從」。

女網友不滿的指出，有毛沒毛很重要嗎？更何況她會定期去角質加上保養，直言根本是男友太無理，「到底哪裡礙到你？」這篇文章也引起網友熱烈討論，許多人突破盲點的說「重點不是因為剃毛，而是前任」、「說到前任就真的無法接受了吧 不過光溜溜是真的有很多好處」、「希望你男朋友也跟你說:可是我以前的女朋友都沒有剃，我超愛的耶!!!然後你又會上來靠北叫他回去找前任算了...有毛沒毛本來就不是男友不爽的重點，北七膩」、「說到前任要求哪一個男生可以接受」、「那他可以說 因為我前女友說～我前女友覺得......你聽起來怎樣」、「 不說前任還沒事......」。