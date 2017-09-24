缺電危機仍未解除 台電：橘燈亮到11月中

秋老虎帶來高溫，加上機組歲修期，台電表示，10月至11月中旬供電仍亮橘燈。圖為21日台中火力發電廠大火。（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

2017-09-24 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕時序開始進入秋天，昨天全台各地高溫仍有35度，大台北地區甚至高達37度以上，9月起台電機組也陸續進入歲修，台電表示，10月至11月中旬的備轉容量率為4.6%至6%，亮出供電警戒的橘燈。

據《中央社》報導，台電機組歲修期從9月起展開到明年5月20日，但秋老虎高溫仍不可小覷，據台電官網未來兩個月電力供需預測資料顯示，10月到11月中旬的備轉容量率僅為4.6%至6%，橘燈恐一直亮到冬天到來；台電發言人林德福表示，如何在歲修期間讓供電處於較好情況，台電會持續進行討論。

林德福指出，目前台電有3種配套措施，首先，機組歲修期可視供電實際狀況進行微調，不過不能改變歲修在明年5月20日以前結束的時程；再者加入大林新1號機和通霄新1號機等新機組挹注供電，這兩機組的供電量分別約為80萬瓩和89萬瓩左右；最後則是，不排除在秋冬時期也推出需量競價措施。

另外，台中電廠1號機在21日進行環境保護工程作業時，發生大火，監察院將進行調查以釐清肇因，林德福說，台電絕對尊重並配合辦理。