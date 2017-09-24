身障甜姐兒泳渡日月潭 42分勇猛完賽

日月潭萬人泳渡登場，身障者中率先上岸的是女選手白亞倫（左），陪游教練何澄島也與有榮焉。（記者劉濱銓攝）

2017-09-24 09:24

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡今登場，首批下水的是243名身障「泳」士，歷經3000公尺的長泳，身障選手中率先上岸的是來自台中的甜姐兒白亞倫，此次是6年來第3度挑戰日月潭，並以42分的時間完賽，她說今天水溫適中，游起來很舒服，能成為身障者中第1個上岸，非常開心。

患有小兒麻痺的白亞倫表示，學游泳已經6、7年，因喜歡跟著同好游泳的感覺，才會再度參加，今年泳渡覺得潭水變乾淨，而原本以為水會很冰，但下水之後卻覺得溫溫的，之後就跟著教練一直游，沒想到就成為第1個上岸的身障選手。

陪游教練何澄島則說，白亞倫有不錯的水性，方向感很好，本身也是身障游泳選手，曾在全國身障泳賽中拿過金牌，此次以42分的時間打破自己的紀錄，相當不簡單。

另外，同為第1批下水的選手中，首先上岸的是來自台北的國小游泳教練許自雄，泳齡10年的他第1次參加泳渡，而第2個上岸的則是女大學生陳佳歆。

日月潭萬人泳渡，首先上岸的男選手是國小游泳教練許自雄。（記者劉濱銓攝）