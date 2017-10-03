校服我最正》粉衣黑裙簡約有型 基隆商工的少女style

粉紅色襯衫搭配黑色百褶短裙，國立基隆商工的少女style。（記者俞肇福攝，本報合成圖）

2017-10-03 06:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆七堵火車站旁的國立基隆商工高級職業學校，學校雖然歷史悠久，但制服樣式年輕不呆板，女生以粉紅色襯衫搭配黑色百褶短裙，簡約有型；男生以粉藍色襯衫搭配深藍色長褲，帥氣十足，均展現高校青春氣息。

國立基隆商工女生制服，粉紅色襯衫搭配黑色百褶短裙，簡約有型卻不退流行。（記者俞肇福攝）

國立基隆商工創立於1949年，草創時為基隆市立商業補習學校，1968年改隸台灣省立基隆高級商工職業學校，知名校友包括歌星林慧萍、藝人宣宣、陳思穎、黑人陳建州、插畫家查理宛豬、職籃球星蔡文誠、陳孝榮、李家瑞等。

國立基隆商工有很多名人校友，制服款式雖然已有30年歷史，仍深受學生喜愛。（記者俞肇福攝）

早年基隆商工學生穿著卡其布的軍訓服，後來轉型為白襯衫黑長裙（男生黑長褲）的制服；基隆商工校長陳明印說，現在這套制服，根據資深老師回憶，是前校長張顯章到基隆商工接任校長後，民國76年將白衣黑長裙改成粉紅襯衫搭黑長裙，迄今30年，學生的喜愛不變。

基女生制服雖不花俏，但很耐看。（記者俞肇福攝）

陳明印表示，隨著時代的開放，學校近年推動青春風，讓學生可以自由選擇穿搭配布鞋、運動鞋，使學生更顯青春活力；去年首度由學生自行設計短褲，讓學生在運動時更舒適。

學校近年推動青春風，鞋子開放搭配運動鞋。（記者俞肇福攝）

會二甲張晴筑說，制服不花俏，很好看也不失正式，穿著這身制服走在街上，感覺很有活力；會二甲陳泯瑄說，制服可以說是百搭服，容易搭配，而且穿著這套制服辦活動，感覺就是整齊又帥氣。

男生粉藍色襯衫搭配深藍色長褲，帥氣十足，基商籃球隊打進HBL。（記者俞肇福攝）

校友翁睿婕表示，在學期間就非常喜歡基商制服，簡約自然又有型，有時在基隆市區看到學弟妹穿著基商制服，就會懷念起自己穿基商制服的「少女時代」。

基隆商工制服樣式簡約有型，是許多學生少女時代的美好回憶。（記者俞肇福攝）

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