永慶盃路跑今晨高雄開跑 13世大運選手教練代言

永慶盃路跑今晨高雄開跑，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧（左2）、高雄長庚院長王植熙（左1）、高雄市副市長許銘春（左4）等人一起在起跑點鳴槍，並替選手們加油打氣。（記者方志賢攝）

2017-09-24 09:17

〔記者方志賢／高雄報導〕永慶盃路跑今清晨在高雄、台北等地同步開跑，其中高雄場有8200多人參加，活動還邀世大運奪牌選手、教練13位現身代言，6金1銀3銅的王牌陣容，堪稱含金量最高的路跑活動。

永慶盃路跑今年邁入第8年，高雄長庚第3次舉辦，選在風光明媚的澄清湖棒球場及澄清湖畔舉行，全程5公里，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、高雄長庚院長王植熙、高雄市副市長許銘春等人一起在起跑點鳴槍，並替選手們加油打氣。

王植熙表示，要健康必須像存錢一樣每天存，參加路跑就是來存健康，另外也邀請世大運奪牌選手一起來路跑，要跑向2020奧運。王瑞慧也說，永慶盃今年在高雄、台北、嘉義等地舉辦，共有4萬多人參加，高雄是第3年舉辦，參與人數一年比一年多。

許銘春說，她第2年參加路跑，為參加與今清晨的路跑，昨晚特地從韓國趕回台灣，世大運選手、教練現身代言，2名81氣爆的傷友出席活動，還有高雄長庚燒燙傷醫療團隊也組隊參加，路跑活動不管是榮耀時刻或困難時刻，大家團結在一起，給予彼此加油打氣。

世大運選手、教練，有鄭兆村、楊俊瀚、陳傑、向俊賢、黃士峰、郭婞淳、洪萬庭、李智凱、高展宏、古正晴及教練團李福恩、孫念祖、林育信也一同現身高雄永慶路跑。

鄭兆村受訪表示，很感謝長庚醫療團隊的照顧及支持，讓選手在訓練時有最好的防護，他希望今年10月全國運動會及明年亞洲運動會都有很好的表現。

郭婞淳也說，她從2011年進入國訓中心，就一直受到高雄長庚骨科部主任周文毅等醫療團隊的照護，讓她能在運動場上發揮到最好表現，也透過出席路跑，呼籲大家持續運動，永保健康。

郭婞淳、鄭兆村、李智凱等世大運奪牌選手出席路跑代言。（記者方志賢攝））