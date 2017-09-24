09/24 各報重點新聞一覽

高中國文課綱文言文比例昨翻案成功，課審大會決議將文言文占比調降為35％到45％。（教育部提供）

2017-09-24 06:25

自由時報

高中國文文言比翻案 降至35~45％

在教育部一度違法宣布文言文比例為45％到55％後，課審大會昨開會「依法糾正」取消55％案，再以32票、高達近七成同意票，將文言文占比下調為35％到45％，以高中三年國文總課數約60課換算，文言文占廿一課到廿七課。

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台積電生產基地留台灣// 張忠謀反對5+2產業 籲做好基礎建設

交通大學ＥＭＢＡ二十週年慶，台積電董事長張忠謀受邀演講「成長與創新」，他在接受聽眾提問時表示，中國未來市場會相當大，台積電應該做為中國供應鏈的一部份，但不等於台積電大部分生產會在中國，中國南京廠現在計畫月產能兩萬片，僅占台積電總產能的二％，台積電主要生產基地與研發還是會留在台灣。

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德國今大選 梅克爾可望3連任

歐洲今年下半年的重頭戲─德國聯邦議會大選廿四日登場，總理梅克爾領導的中間偏右「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟（ＣＤＵ／ＣＳＵ）」，可望擊敗主要對手舒茲的中間偏左「社會民主黨（ＳＰＤ）」，梅克爾將三連任，第四度成為總理。然而，在全球民粹主義浪潮中崛起的「另類選擇黨（ＡｆＤ）」，也極有可能成為第二次世界大戰後，首個進入德國國會殿堂的極右派政黨，且有機會躍升為第三大黨，勢必會分化德國政治版圖。

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蘋果日報

郭董扛轎 湄洲媽抵台 ５萬信眾迎駕

湄洲媽祖金身來了！鴻海董事長郭台銘年幼受新北板橋慈惠宮借住之恩，這次奔走兩岸牽線，讓睽違20年的媽祖金身昨再度來台，郭董率鴻海高層至湄洲祖廟恭迎媽祖金身起駕，大汗淋漓親自扛轎下山；媽祖金身下午搭船抵達八里台北港，台灣各地廟宇陣頭及信眾近萬人大陣仗迎接，車隊浩浩蕩蕩護送移駕慈惠宮，吸引約5萬信眾參拜，接下來將有北中南廟宇車巡等活動。

翻盤 高中文言文 降至35~45%

後年即將施行的12年國教新課綱，高中國文的文言文比率引發論戰，本月中教育部開課審大會由「文言文派」獲勝，比率維持課綱草案的45至55%，但遭外界質疑程序有問題，昨教育部再開課審大會，「白話文派」逆襲，過半委員同意文言文比率調降至35到45%。高中教師認為，古文數量減少後須更謹慎選文，老師則須加強白話文的教學能力。

聯合報

高中國文課綱翻案…文白比率 兩派折中

高中國文課綱文言文、白話文比率昨重審後「翻盤」，文言文比率刪減為三成五至四成五，比課發會研修小組提案的四成五到五成五低，卻高於挺白話文派所提倡的最多三成，可說是兩派之間的「折中」。

張忠謀：反對5+2產業政策

台積電董事長張忠謀昨在交通大學演講「企業成長與創新」時指出，台灣經濟要發展，私人企業是重要角色，政府只要把基礎建設如水電、土地、交通、法令做好即可，民間要做什麼產業，政府最好不要介入太多。

中國時報

文白比率大逆轉！潘文忠負全責

高中國文新課綱文白比率，果然大逆轉！研修小組辛苦兩三年研擬的課綱草案，竟與課審委員動議「併同表決」，不尊重專業莫此為甚。身為課審大會主席的教育部長潘文忠，若僅協助捍衛「課審大會對課綱實質審議權」，卻無法把關文化發展動向，讓民粹表決大過專業，讓政治企圖心掩蓋學者良心，要教育部長有何用？

政院回應 帶動經濟發展 最後目標一致

台積電董事長張忠謀打臉蔡政府5+2產業，要政府專注做好基礎建設，不要介入民間產業要做什麼。對此，行政院發言人徐國勇回應，「5+2」產業創新與張忠謀「最後」的目標，是一致的，沒有違背。