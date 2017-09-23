德國巨腿乞丐出沒墾丁大街 大嘆「台灣警察贏了我」

2017-09-23 23:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕利用雙腳腫大疾患在東南亞各國「賣慘」乞討，卻高調用善款尋歡的德國遊客Benjamin Holst，被香港、泰國、印尼、菲律賓等國家列入黑名單驅逐後，這幾天到達台灣墾丁地區，居民發現後報警提醒，恆春警方據報主動盤查詢問，並要求不得「乞討」，成功逼他放棄「故技重施」，還在個人臉書大嘆「Taiwan police won arest me（台灣警察贏了我）」

根據各國媒體報導，Benjamin Holst從2014年開始，先在泰國靠引人注目的巨腿，吸引遊客及居民同情施捨，沒想到他夜晚竟拿去尋歡買春，遭踢爆後被泰國驅逐出境，後續在菲律賓、印尼等地都採用同樣手法博取同情，尋歡後甚至高調拍照打卡，引起東南亞各國居民共憤，沒想到18日晚間他竟從韓國抵達台灣作為下一站。

Benjamin Holst在北部幾天旅遊後，22日po網表示將到墾丁，屏東當地居民得知後瘋狂分享，彼此提醒不要濫用同情這名國際乞丐，恆春警方在民眾舉報下，掌握這名男子出沒在墾丁大街及白砂灣海灘，並在墾丁攔查正買小吃的Benjamin Holst。

「問到乞討的事情，他情緒突然非常激動。」攔檢的墾丁所員警表示，得知這名麻煩人物在恆春半島出沒，巡邏時便特別注意，晚間發現他出現購物，立刻詢問他身分及目的，Benjamin Holst拿出護照強調是「觀光」，對「乞討」字眼異常激動。

面對警方告知「不得隨處乞討」，Benjamin Holst激動的胡言亂語後，向警方保證「不會這麼做」，很快就會搭車前往北部，目前警方都未再發現他在恆春半島出沒的身影。

Benjamin Holst的臉書曾在白沙灣海灘及墾丁大街拍攝，面對友人詢問「生意」狀況，他則寫著「Taiwan police won arest me ）:」，時間正巧是面對墾丁員警盤查後，居民們得知都大贊恆春警方積極，成功阻止詐騙愛心的國際乞丐重施故技。

恆春警方表示，根據「社會秩序維護法」第82條第1項第1款規定「公共場所或公眾得出入場所，乞討叫化不聽勸阻者」，可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰；但違反此法的前提是，必須在公眾場合乞討，且「屢勸不聽」，警方才可將乞討者函送法院裁處，如當事人告知乞討金錢為旅費，卻拿去尋歡作樂，甚至還能以詐欺罪法辦，目前德國人在台行為尚無觸法，只能選擇規勸並呼籲民眾勿浪費愛心。