台灣民宿「外銷」日本 周永暉：很值得驕傲

2017-09-23 23:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日本入境旅客人次年年創新高，去年更高達2500萬人次，因此去年日本政府鬆綁日租套房法規，不再將其視為違法；觀光局長周永暉日前赴日參加東京旅展時，也抽空前往由台灣業者跨海經營的民宿參觀，周永暉表示，台灣民宿的know- how已經很強，透過這個know-how將技術輸出，在日本民泊法修正通過1年內，就能進駐到東京新宿區，是台灣很值得驕傲的地方。

日本入境旅遊因為政策引導與貨幣量化寬鬆貨幣貶值，入境人次年年創新高，去年已達2500萬人次。

在政策面上，申奧成功，簽證寬鬆政策與簡化退稅，是讓大家最有感的。而貨幣量化寬鬆也使得旅日遊客人數消費意願增加。日本為了因應大量增加的遊客，也不斷推出許多開放政策，其中年前通過民泊法對日本的觀光供應能力有大幅提升。

據了解，日本的民泊與台灣的日租套房相同，都是利用都市中的閒置空間提供旅客住宿，當時此法案的推動也受到日本旅館業的強力反對，日本的旅館業公會甚至以誓死反對的強烈字眼來向日本政府施壓，後來通過的原因是觀光客暴增，旅館空間嚴重不足，於是法案便順水推舟的通過。

法案通過後，日本民泊市場如雨後春筍般蓬勃發展，以新宿一級戰區為例，3年前從事民泊的房間數約為3000間客房，而去年通過民泊法乃至今年客房數已經成長到破萬間客房數。

有鑑於此，觀光局長周永暉與台灣觀光協會會長葉菊蘭此行也抽空前往今年7月剛開幕，由台灣民宿業者跨海經營的新宿百人町Domo民宿參觀。

Domo集團執行長李奇嶽表示，日本的民宿發展比台灣早，早年台灣在發展民宿時便向日本取經，而台灣在發展多年後也走出自己的服務特色，相關知識已不輸日本，也因為日本民泊開放政策，配合台灣人的語言能力與服務水平符合日本市場需求，日本2500萬入境旅客，講中文的旅客就佔了一半，台灣人英文能力又比日本人好，服務水平也媲美日本人，所以能補足日本的服務缺口，才成功打造出台灣的民宿服務品牌輸出日本的新商業模式。而明年新宿的domoHotel也將峻工，要將台灣旅館品牌打入日本市場。