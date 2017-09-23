東方美人茶比賽起爭議 竹縣擬修改繳茶方式

2017-09-23 22:28

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽7月已落幕，峨眉鄉、北埔鄉卻因一起頭等獎茶樣的疑雲，鬧得沸沸揚揚，縣調查站接獲檢舉已展開調查，縣府農業處則表示，為化解疑慮，擬修改逾30年的繳茶方式，請參賽茶農繳交裸茶抽樣，爭取在12月冬茶賽首度試辦。

疑雲起因是因為一名陳姓男子興高采烈品茗頭等獎茶，卻意外發現茶樣粗糙、口感無此水準，「頂多是一花」，氣得向農會反映，輪辦茶賽的北埔和峨眉兩鄉農會總幹事莊烘岡、郭素玉，上月25日找來兩鄉茶葉班班長和該名得獎茶農，當場拆封同批保存在北埔農會的茶樣。

莊、郭都表示，因品茶屬專業領域，農會無法推斷該茶樣的品質；但得獎茶農當場致電買茶的老顧客，對方回應「茶品質很好，沒有問題」。不過，北埔的班長彭國賢認為，茶樣確實落差極大，「沒有得獎的水準」。

此消息傳開後引發揣測聲浪，陳姓男子質疑繳茶過程是否出了問題？縣調站已約談相關人士，但以偵查不公開理由，不對此案說明。農政單位商討後，研判可能有茶樣不均勻的情形，決定嘗試改革茶賽制度。

農業處處長邱世昌表示，東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，過去都採茶農報名後，向主辦單位領取比賽專用內袋及茶罐，自行包裝後再繳茶、抽取茶樣進行評鑑；但為使繳茶過程更加公開透明，縣府研擬推動繳裸茶制度，入選茶樣（得獎）再統一包裝封籤，淘汰點數則直接裸茶退回。

邱世昌指出，東方美人茶的茶葉採自一心二葉，成茶為條索狀，精緻而脆弱，賽程中的取樣、包裝技術及人力需求等相關流程，較一般球型茶更須小心費時；例如：繳茶抽樣的環境、茶樣怎麼抽、怎麼裝袋、怎麼縮短包裝時程、茶罐是否加大、繳茶天數及費用等，都得謹慎的重新盤點，以強化公信力，同時維護茶樣的最佳品質。

農業處預計10月中召開冬茶籌備會，將努力溝通，克服瓶頸來試辦繳裸茶。