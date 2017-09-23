得獎茶獲「認證」價格高 茶農贊成嚴格把關

2017-09-23 22:35

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑全國矚目，初衷原為精進茶農製茶技藝的競賽，經過20年茶節觀光活動的帶動，大幅提升茶葉的經濟價值、改善茶農的收入，但特等獎茶售價近年水漲船高，今年1台斤更要價52萬元；也因此，農政單位更有責任要為消費者把關品質。

長年觀察茶賽的茶友楊師昇表示，同一個茶，經過比賽得獎，等同於獲得官方「認證」，價格三級跳，像是原本1台斤最多只值500元的劣質茶，得到一花最少可以賣到4000元；但是許多人出高價買得賽獎，只是認茶葉罐上的標籤、封條，並不懂茶，因此新竹縣政府應該徹底檢討現行茶賽制度，避免劣質茶不小心混充進來，才能保障消費者的權益。

北埔茶葉班班長彭國賢說，倘若真有劣質茶佔據得獎位置，等於排擠到所有的入選茶樣，打亂排名順序，對參賽茶農很不公平，對消費者更是吃虧；為維護班員的權益，他支持縣府大力改革，以膨風茶全國領頭羊的氣魄率先改繳裸茶，同時要嚴格的執行抽樣檢驗農藥和非本地茶入侵，化危機為轉機。

峨眉茶葉班班長徐乾富表示，他尊重競賽規則的機制，希望東方美人茶產業朝更好的方向發展。

峨眉鄉農會總幹事郭素玉強調，東方美人茶（膨風茶）多年來已建立品牌和知名度，消費者一般多信賴特定茶農而買茶，若買到不好的茶也會找茶農，茶農不致於投機來砸自己的腳，而農會站在輔導立場，沒必要偏袒誰。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡指出，配合農委會優良茶可追蹤追溯系統的政策，去年開始推動比賽茶茶罐標籤特別加上QR Code設計，消費者只要用智慧型手機一掃描，就能知道這罐茶葉獲得什麼等級的獎、茶菁產地、製茶者，產銷資訊全部顯現，讓消費者可追查茶的「身分證」，保障權益。