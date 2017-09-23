「台灣精品」衝衝衝！ 柏林馬拉松台味濃

Taiwan Excellence！外貿協會在柏林馬拉松賽前，授旗給20名德國選手當「台灣大使」，代表台灣精品出賽。（記者羅倩宜攝）

2017-09-23 22:06

〔記者羅倩宜／台北報導〕排名全球前六大的柏林馬拉松明天（24日）登場，為了拓展台灣形象，外貿協會贊助20名德國跑者擔任「台灣大使」，全程將穿上「台灣精品」運動衣。馬拉松比賽前也舉辦為期3天的「柏林健康展」，讓當地民眾進場血拚運動服飾及器材，展館正中央也擺出「台灣精品」攤位，大秀MIT穿戴裝置、醫材、及健身器材。

繼「台灣精品」冠名贊助義大利職業排球隊後，台灣的國際運動行銷再下一城。來自全球4萬名跑者齊聚柏林馬拉松，準備鳴槍開跑。外貿協會是官方唯一的非營利贊助商，在賽事各項文宣都可看到台灣精品logo。

外貿協會秘書長葉明水說，已連續第3年贊助柏林馬拉松，是在歐洲行銷台灣形象的最重要活動之一。去年貿協找來台灣跑者參賽，今年改以網路甄選德國當地跑者，穿上台灣跑衣參賽。「跑者必須談他們對台灣的認識，因此，網路甄選過程已讓不少人更認識台灣。而且柏林馬拉松的票是秒殺，一票難求，對跑者很有誘因。」300多名跑者報名，最後有20人雀屏中選，昨天（23日）在柏林健康展的台灣精品攤位授旗。

葉明水說，「德國是台灣在歐洲最重要的貿易夥伴，我們必須把最好的台灣精品帶來。」他說，台灣若能在德國行銷成功，幾乎等於全歐洲的行銷都能成功，「因為德國跟『台灣精品』的精神一樣，追求突破和卓越。」

柏林馬拉松主辦單位SCC運動賽事公司執行長Jurgen Lock表示，台灣精品參與柏林馬拉松和健康展，每年都會帶來不一樣的點子，「台灣是科技大國，每支iPhone裡都能找到許多台灣零件；現在台灣更進一步，將自己的品牌帶來歐洲市場。」

外貿協會在柏林健康展除了展示台灣運動器材、穿戴裝置、機能服飾，因為柏林馬拉松設有身障組賽程，貿協展出的MIT輪椅也相當受民眾歡迎，吸引不少參觀者試坐。柏林馬拉松將於台北時間24日下午3點開跑。