秋老虎發威 明晴朗炎熱 轉南風後空汙解套

明日天氣依舊晴朗炎熱，白天紫外線偏強、氣溫偏高。（記者張嘉明攝）

2017-09-23 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕明（24）日天氣依舊晴朗炎熱，白天紫外線偏強、氣溫偏高，午後各地山區、中南部平地、北台灣近山區有機會發生局部雷雨。西半部及東北部高溫約35至36度，花東地區約33度。未來幾天的風向預計將漸轉南風，空氣品質問題也將獲得解套。

中央氣象局預報，溫度與紫外線部分，明日東南風將持續使西半部及東北部的溫度偏高，預計將來到35至36度，花東地區預計約33度。明日全台白天紫外線都達過量級，有些地區甚至達到危險級，提醒民眾戶外活動除了要適時補充水份也需注意防曬。

空氣品質部分，根據《天氣風險公司》報導，近幾天的風向都是屬於偏弱的東風到東南風，北部與西半部因位於背風側，污染仍無法帶離。但預計未來幾天風向將漸轉南風，空污問題也會漸漸改善。中央氣象局預測，明日空氣品質，中部、雲嘉南、高屏及金門為橘色警示，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

降雨部分，中央氣象局表示，午後各地山區及中南部平地都有局部雷雨發生機率，北台灣近山區也需特別注意，花東地區位於東南風的迎風面，仍有機會發生局部陣雨。建議出門攜帶雨具，以備不時之需。

低氣壓部分，今（23）日上午8時，菲律賓附近有一熱帶低壓形成，未來持續朝西北西前進，預計明晚登陸廣東附近。受此熱帶低壓影響，今晚至明日台灣西南部沿海、恆春半島及澎湖陣風較強，海面浪也增大，海上活動及作業請特別注意安全。

明日西半部及東北部高溫約35至36度，花東地區約33度。（圖擷取自中央氣象局）

明日全台白天紫外線都達過量級，有些地區甚至達到危險級，提醒民眾戶外活動除了要適時補充水份也需注意防曬。（圖擷取自中央氣象局）

明日空氣品質，中部、雲嘉南、高屏及金門為橘色警示，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。（圖擷自行政院環保署官網）