關子嶺溫泉美食節 火王爺花燈踩街熱鬧開幕

火王爺花燈高近5米。（記者楊金城攝）

2017-09-23 20:10

〔記者楊金城／台南報導〕今天正是節氣「秋分」，一年一度的白河關子嶺溫泉美食節今晚7點以火王爺夜祭熱鬧揭幕，台南市觀光旅遊局今年首創動漫人物「小楓」、「小泉」來為關子嶺溫泉美食節代言，貼近年輕人。

小朋友抬王爺小神轎。（記者楊金城攝）

火王爺是關子嶺溫泉守護神，今晚除了特別的潑湯儀式，象徵祈福將福氣散布給遊客，還出動火王爺花燈巡行溫泉區，有火舞、浴衣踩街，氣氛歡樂，遊客說，入秋後想泡湯，全台唯一的關子嶺泥漿溫泉是最好選擇。

關子嶺溫泉美食節，今晚火王爺花燈踩街熱鬧開幕。（記者楊金城攝）

代理市長李孟諺說，關子嶺溫泉去年遊客人數成長超過140萬人，不再只是年長遊客來泡湯，台南市觀旅局推出動漫人物代言、火王爺花燈巡行踩街，也在網路號召像雞年出生遊客穿著祭典服跟隨巡行、小朋友抬著火王爺小神轎為花燈開路，還有火舞、祭典舞，穿著可愛溫泉浴衣，手持竹扇及燈籠參與夜巡，讓年輕人也願意到關子嶺旅遊泡湯很成功。

動漫人物「小楓」、「小泉」來為關子嶺溫泉美食節代言，貼近年輕人。（記者楊金城攝）

今年全新的關子嶺原創動漫角色－小楓、小泉cosplay出現開幕活動中，成為民眾爭相拍照的一大亮點。

潑湯祈福。（記者楊金城攝）

市議員張世賢還當眾說，關子嶺溫泉泉源打通，現在日增60噸溫泉水，夠遊客來泡湯。

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包括李孟諺、議長賴美惠、觀旅局長王時思、台南市溫泉協會理事長傅國亮等人隨後一起拉動火王爺花燈，民眾跟隨巡行看熱鬧又歡呼，喧囂的氣氛讓人體驗到不同以往的關子嶺風情。關子嶺溫泉美食節活動今晚開幕後將舉辦至10月22日止，10月7日有cosplay競賽及浴衣派對活動，期間還有關嶺美食傳送門優惠、假日市集、住宿抽日本雙人來回機票、平日泡湯2人同行1人免費、風土旅行遊程、免費散步導覽等各式活動及優惠輪番登場。10月7~10日、10月14~15日的假日市集還有從日本來台的「京都着物レンタル さくら」現場提供更精緻的日本浴衣付費租借服務（含簡易盤髮造型及道具）。