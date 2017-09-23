「綠能機器人」 小學生創意發想護環境

海東國小教務主任洪駿命笑稱，他是整間教室內最弱的一位，因此交由設計的學童介紹。（記者邱灝唐攝）

2017-09-23 20:04

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南海東國小今年參加「2017WRO國際奧林匹亞機器人創意賽」，獲得全國第2名及佳作，學生以綠能生活為主軸，發展3種環境友善的機器裝置。對此，教務主任洪駿命表示，未來會盡力讓全校學生都能接觸機器人和程式設計，成為相關領域發展的重要學校。

面對各種機器人，洪駿命笑稱他是整間教室內最弱的一位，因此交由設計的學童介紹。獲取第2名的「好家在海東」團隊翁睿廷、陳楷彧、鄭斯云製作一棟智慧綠建築，包括內建雨水感測器的自動收衣機、太陽能板等；「小小草電力公司」團隊黃鴻哲、高頂軒、黃妍霏、施鈺萱表示，他們利用陀螺儀控制除草機的方向，再用超音波感測前方圍牆，剩下40公分就會退回儲草間，且榨取雜草中的葉綠素當作鋅銅電池的電解質，進而儲電節能；「十元有藻」團隊姜瑀濬、顏育騰、施威宇則是利用顏色感測器偵測水底的綠藻、青苔，自動撈出、烘乾後加入動物的飼料。

對於獲得好成績，洪駿命表示，第2年參賽就能獲獎非常高興，希望未來的「海東機器人」能與生活結合、解決問題，讓海東的機器人教育立下新的里程碑。