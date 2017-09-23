城隍夜巡護府城 抓「逾假未歸」好兄弟

全台首邑縣城隍廟今日舉行夜巡，搜尋「逾假未歸」的好兄弟。（記者邱灝唐攝）

2017-09-23 20:06

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南全台首邑縣城隍廟今日在信眾的簇擁下啟程夜巡，今年在城隍爺的請示下繞經「城外」，路過東門城圓環、南門路及西門路等地，搜尋鬼門關後仍留在陽間的好兄弟。

城隍廟總幹事周吉雄表示，過往比較常在北區和中西區夜巡，但城隍爺今年早在農曆4月就指示要從東豐路到東門圓環，再進入樹林街、南門路等地回到中西區，最後再從西門路回到廟裡；由於徒步巡查加上中途「辦事」，周表示，每次回來都已經晚間12點左右，但為了避免吵到鄰居，因此只會在廟的牌坊前放無聲鞭炮、燒紙錢，求一個圓滿。

雖然巡查隊伍沒有鞭炮聲助陣，但陣容依舊龐大，周吉雄表示，光是扛轎的人、陣頭加上旗牌手等工作人員就有470人左右，至於路旁的信徒則是難以估算。

由於擔心少數鬼魂在鬼門關之後仍然流連陽間、「逾假未歸」，全台首邑縣城隍廟每年都會在農曆8月初進行暗訪巡查，且在重要路口舉辦路祭。不過，周吉雄指出，最常收鬼魂的地方其實是在公園內，如果有異狀，轎子就會衝進公園且壓低與鬼魂溝通，如果不聽勸就會蓋上黑旗讓城隍爺處理，以免鬼魂在人間搗亂。