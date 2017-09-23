養蚊Zoo Mall變生態園區 里長大膽提案：蓋博物館

2017-09-23 19:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園服務中心Zoo Mall經營不善，淪為蚊子館，郝市府時代拆除，闢為廣場綠地，現在台北市政府提出「動物園生態主題園區先期規劃案」，今天下午召開座談會，在地里長、里民紛紛到場發言，有里長大膽提案興建博物館或歌劇院，也有人認為觀光要有遠景，要蓋景美溪跨堤吊橋，但有人認為開發之餘應兼顧安全與環保。

座談會中，不少人踴躍發言，但意見相左，大不相同，負責規劃案的建築事務所代表回應，將蒐集在地居民與各界意見，提出3個方案送市府審查，由市府擇定。主持會議的動物園長金仕謙說，整併各方意見後，再向市府報告進行後續經費評估，規劃案完成再具體說明。

動物園生態園區基地分成兩塊，分別為水舞廣場至高氏宗祠（動物園污水處理廠）段、保育公園段，占地面積約6300多坪。文山區長鄭裕峯說，12行政區中，就只有文山區連像樣旅館都沒有，外國遊客只能到新北市深坑或信義區，沒有能留住遊客深度旅遊的誘因，他建議興建觀光旅館，帶動木柵到市府區塊的發展。

文山區順興里長單連城說，他不反對開發，文山區是文教區，蓋旅館是否會帶來污染？但若因基地開發而能讓文山區興盛繁榮，建議市府提撥費用作為里內公共設施。

文山區博嘉里長張妙文則說，興建跨越景美溪的吊橋，結合動物園生態主題園區基地的發展，希望市府眼光放更遠，有魄力帶動地方發展。

文山區政大里長劉俊奇則說，動物園生態主題園區基地大，可以來（蓋）一個博物館或歌劇院，例如雪梨歌劇院，突顯文山區的特色。但有里長認為，應盡速督促捷運南環線通車，交通一旦弄好，木柵地區才能繁榮，也有人建議基地除了引進硬體設備，但也要有軟體資源。