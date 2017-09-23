日月潭水上競賽 體育突破外交新亮點

日月潭萬人泳渡挑戰組，吸引近千名民眾參加。（記者謝介裕攝）

2017-09-23 18:55

〔記者謝介裕／南投報導〕被視為日月潭萬人泳渡暖身活動的水上競賽，「第3屆日月潭公開水域游泳錦標賽」今日熱鬧展開，尤以首度增設的10公里馬拉松組最受注目，男子組由世大運選手卓承齊以1小時44分37秒奪冠；女子組則由曾婕娟以2小時58秒獲得第1名，且2人各獲得2萬元獎金。

日月潭公開水域游泳錦標賽，區分10公里馬拉松組與5公里組2個組別，合計有92人參賽，在南投縣副縣長陳正昇、中華民國泳協理事長許東雄等人鳴槍後，隨即在伊達邵水域正式展開，男子組選手卓承齊去年蟬連5公里組冠軍，此次挑戰10公里組，依舊如願奪冠。

至於「萬人泳渡3公里挑戰組」活動，今上午9時許，在朝霧碼頭鳴槍後展開，共有972人報名參賽，與錦標賽激烈過程相較，挑戰組部分泳士一邊游泳、一邊欣賞湖光山色美景，形成強烈對比。

南投縣副縣長陳正昇、中華民國泳協理事長許東雄指出，萬人泳渡活動前，縣府特別規劃游泳錦標賽，了解國際泳協包括亞運、奧運、世大運的相關規定，並與中華民國泳協促成2018至2021年的世界盃公開水域游泳錦標賽亞洲站在日月潭舉辦，屆時將吸引更多國際頂尖選手來台，讓世界體壇看到美麗的日月潭，不僅為南投觀光注入一股活水，也成為外交突破的新亮點。