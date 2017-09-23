宜縣送電影票…獲贈250元圖書提貨券 花蓮老師大讚實惠

花蓮縣政府今年教師節發放的敬師禮，是每位老師250元「圖書提貨券」，迄今未傳出有教師抱怨政府「不夠大氣」，反而知足大讚「實惠」！（記者王峻祺攝）

2017-09-23 17:46

〔記者王峻祺／花蓮報導〕宜蘭縣今年的教師節禮物，贈送每名老師1張「敬師電影票」，還限期10月底前使用，引發部分教師心寒痛批縣府不夠「尊師」！花蓮縣則是送「圖書提貨券」，雖然只價值250元，卻未傳出有老師抱怨「不夠大氣」，反而知足大讚「實惠」，紛紛到書店買書，要趁著中秋連假充實一下。

花蓮縣政府今年教師節發放的敬師禮，是送給每名老師2張100元、1張50元，合計250元的「圖書提貨券」，適用於花蓮、台南及高雄光華等3間連鎖書店，3300多名教職員收到至今，沒有引起非議。

「禮輕意深遠！」花蓮縣政府教育處長劉美珍說，敬師禮經費預算僅約80多萬元，為了提供師長合適的教師節鼓勵，選擇贈送「圖書提貨券」，因為老師是「知識的傳遞者」，若能到書店選購喜歡的書籍或文具，充實自己或讓書香繼續分享出去，是件相當有意義的事情。

花蓮市李姓國小老師說，老師享有政府多項福利，明年薪資也將調高3％，教師節還能收到地方政府的美意，理應感到「知足」，實在不能以「無感」抱怨政府，如此「不厚道」的行徑，實在讓同為師表的她惋惜，更深怕再次造成社會職業對立。

她說，「圖書提貨券」一收到，立刻跑去書店選書，想要利用中秋連假充實自己，並和幾位老師提及組讀書會，輪流分享讀書心得，還打算再讓「書本旅行去」，透過書籍交流，讓縣府提供圖書提貨券的深遠意義，發揮更大效用。