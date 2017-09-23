社區結合學子 公園打造菜園助弱

學生建菜園種菜，種下菜苗。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-23 17:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕讓公園不只是公園！北區錦平低碳公園打造有機菜園，種菜送弱勢戶，里辦公室結合鄰近的台中科大學生建置，做菜圃、置培土、種菜苗，將一起種菜照顧，預計不到一個月就能收成，將分送給弱勢住戶，讓公園更環保、還能散播愛心。

「第一次種菜好好玩喔！」台中科大財金系學生走入社區，一起做有機菜園，許多人是第一次種菜，他們在里長游金隆和菜園老師的教導下，一步步完成，先DIY組裝栽培箱，放入培養土，鋪上椰纖、放上椰土等肥土，再置白菜、青江菜苗，必須注意空間配置，不能太密集。

學生種菜新鮮感十足，認真跟著老師步驟組裝、栽種，種滿20箱菜苗，陳同學直說有趣「常常吃菜，卻是第一次種菜！」之後會持續照顧，送給弱勢家庭，格外有意義。林姓同學則說，平常玩手遊有開心農場，沒想到實際體驗更有趣！

里長游金隆說，這次利用公園閒置的空地，設置開心有機農場，讓學生真正來體會農夫種菜的辛苦與成果，未來學生將與志工合作，排班一起來澆灌、施肥，共同照顧，預計約1個月能收成，將分送給弱勢家庭。

錦平低碳公園原本是對面太平國小的廢棄眷舍，淪為垃圾場和治安死角，在地方努力下還爭取到空污基金建置低碳示範公園，現在再利用空間做成愛心農場種菜助人。