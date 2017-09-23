英電視台推性別中立廁所 男女網友互嫌「習慣差」拒共用…

2017-09-23 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國電視頻道「第四台」（Channel 4）在推特上公布，他們的總部現在有開放給男性與女性共用的「性別中立廁所」。

綜合外電報導，英國電視頻道「第四台」在總部設置了性別中立廁所，為了方便辨識，性別中立廁所的標誌是一個一半著裙子、一半西裝長褲的人形標誌，標誌下方附上「給所有人上的廁所（4Anyone）」的標語。

「第四台」公布性別中立廁所後，雖有贏得兩性平權的掌聲，卻也在推特上引來男女性網友論戰。女性網友認為，「有些男人的上廁所習慣很糟糕，讓女人去忍受這些男性很不公平」、「我一點都不想和男人共用同一間廁所，他們的廁所衛生習慣非常差」。

男性也有相同的看法，回應說「女性的廁所衛生環境對男人而言也很可怕」。儘管並非所有人都很在意「第四台」的性別中立廁所，表示「誰在乎是誰使用那些馬桶？」

這些回應讓「第四台」的主播約翰．史諾（Jon Snow）承認，這項政治正確的政策顯示，他和同事們與大眾觀念有很大的落差。

「第四台」內部人士則澄清，公司內部還是有性別分開的廁所，不是所有廁所都是開放給男女性共用。也有內部人士說，現在英國大部分的公司都有男女都適用的廁所。「第四台」的發言人則說，公司的員工都可以按自己的喜好選擇想使用的廁所。