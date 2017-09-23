谷關浴衣嘉年華登場 500人著浴衣熱鬧遊街

表演者身穿浴衣，進行演出。（中市觀旅局提供）

2017-09-23 17:09

〔記者李忠憲／台中報導〕「2017台中好湯溫泉季-谷關遊街趣浴衣嘉年華」今天熱鬧登場！500位身穿浴衣隊伍，出現在谷關街頭，宣示泡湯季開鑼。副市長林陵三表示，台中市府力推溫泉觀光，並與日本、南韓多處名湯結盟，盼打造亞洲溫泉觀光黃金鐵三角，透過跨國行銷建立完整溫泉觀光旅遊廊帶。

台中市政府力推溫泉觀光，今天下午在谷關溫泉區舉辦「谷關遊街趣浴衣嘉年華」，500位身著浴衣的男男女女，在副市長林陵三、交通部觀光局參山國家風景區管理處長吳主治、中市觀光旅遊局長陳盛山及和平區長林建堂等人帶領隊伍，從警光山莊出發、走過溫泉巷、谷關吊橋，由桂花巷進入谷關街道，抵達終點新落成的谷關溫泉廣場暨原住民部落市集廣場，宣示今年的泡湯季開鑼。

活動另一焦點則是「谷關溫泉廣場暨原住民部落市集廣場」新地標，同步舉辦落成啟用儀式。來自日本鳥取縣三朝溫泉區為祝賀，特別致贈一隻1.5公尺高的三朝溫泉吉祥物「米莎莎」雕塑，與本府以泰雅族原住民美少女意象所塑造的本市溫泉區吉祥物「貝圖努乎（泰雅族語betunux）（小貝）」雕塑，一起於谷關溫泉廣場落地生根供遊客觀賞。

副市長林陵三表示，市府每年舉辦「台中好湯溫泉季」系列活動，去年推出「谷關遊街趣浴衣嘉年華」活動，受到溫泉業者及遊客好評。今年除持續加碼舉辦，更結合觀光局参山國家風景區管理處，共同在谷關街區中心新建「谷關溫泉廣場」，銜接原民會新建「原住民部落市集廣場」，提供遊客駐足休憩免費泡腳體驗谷關溫泉的新樂趣，也可在原住民部落市集廣場買到在地高品質蔬果、農特產及原住民文創商品。

他也特別感謝日本鳥取縣前來的貴賓及帶來精彩表演，並將日本鳥取縣三朝溫泉區的吉祥物—米莎莎雕塑，贈送給本市谷關溫泉區，增添谷關溫泉廣場的風采，象徵台日溫泉觀光合作交流友誼長存。