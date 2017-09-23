好想贏韓國 這支棒球隊做到了！

桃園盃青棒組四強在賽後合影。（記者李容萍攝）

2017-09-23 17:47

〔記者李容萍／桃園報導〕許多人在國際運動賽事常講的「好想贏韓國」，桃園市這支棒球隊做到了，而且連贏2次。

第二屆桃園盃全國三級棒球錦標賽青棒組，來自全國各縣市及國外隊伍共24支棒球強隊參賽，從18日開打以來，四強隊伍昨日產生，分別由桃園市平鎮高中、壽山高中、北科附工及韓國城南高中進入四強。

今日冠軍賽由平鎮高中出戰韓國城南高中，巧的是，青棒組開幕首戰就是由這兩支球隊開打，結果平鎮高中繼上回2：1力克韓國城南高中，再以13：0大勝對手，勇奪青棒組首屆冠軍。

城南高中為韓國青棒數一數二的球隊，是棒球聯賽及國家代表隊常勝軍，其中有幾位已被韓國職棒球隊指名，這次挾著強悍實力參加桃園盃，挺進冠軍戰；平鎮高中則為桃園市棒球強隊，曾獲多棒球聯賽冠軍，為去年中信盃黑豹旗冠軍、105學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍。

冠軍戰一開賽吸引大批觀眾入場，兩隊力拚桃園盃青棒組首屆冠軍，平鎮高中更展現出將冠軍留在桃園的氣勢，1局上以連續安打獲得3分先馳得點，以猛烈的打線在4局上又攻下4分製造大局，先發投手李晨薰表現亮眼，投出140公里以上速球壓制城南高中打線，城南高中整場僅擊出1支安打，終場平鎮高中以13：0大勝韓國城南高中，取得青棒組冠軍和獎金20萬元，也締造此屆桃園盃三級冠軍隊伍都是桃園球隊的紀錄。

稍早開打的季軍賽，由壽山高中對上北科附工，終場北科附工5：1勝壽山高中；個人獎部分，投手獎-北科附工劉智銚，全壘打獎-平鎮高中戴培峰，打擊獎-平鎮高中戴培峰、江坤宇、劉基鴻，MVP-平鎮高中李晨薰，打點獎-平鎮高中劉基鴻，教練獎-平鎮高中吳柏宏。