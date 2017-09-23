火龍果入夜才開花 饕客搶當「夜貓子」

2017-09-23 16:49

〔記者蔡清華／高雄報導〕熱情如火的火龍果，開花時卻很害羞，入夜之後才暗暗的來！果農陳德源自謿是「夜貓子」，要趁著黑夜幫火龍果授粉、綁袋，沒想到這成了老饕遊客的亮點，大家搶著要來和他做伴！

睽違1年再度舉辦田園饗宴，高雄市農業局出奇制勝，第一場推出超稀有的「夜訪火龍果開花行程」，一般人很少看過火龍果花開的模樣，因為火龍果的花苞在天黑後（晚上7、8點）才會逐漸綻放，到晚上10點左右全開，直到清晨花冠逐漸閉合，太陽升起後就凋謝了。

農業局表示，10月節氣雖已進入寒露，早晚稍涼，但高雄正午仍然炎熱如夏暑。體諒不愛曬豔陽的民眾，打頭陣的田園饗宴「寒露火龍．夜訪桃艷」將從午後開始，除了食農沙龍講座、農園散步導覽、體驗農夫生活、手作火龍果主題餐食等活動，也將在黃昏之時邀請民眾入座田間餐桌，共享一桌火龍果主題饗宴。

餐後的重頭戲，便是在晚風中散步前往有機蔬果園，由火龍果農陳德源帶領，夜遊觀火龍果開花，並體驗火龍果授粉、綁袋工作，感受夜貓子農夫的一日生活。

農業局今年將連續5個月配合節氣，帶領民眾走入高雄市不同地區的農田及原鄉，享用食物新鮮原味，了解食材生長樣貌，與在地農民交流。有興趣的民眾可上高雄市農業局臉書粉絲專頁「綠色友善餐廳」，了解更詳細的資訊。