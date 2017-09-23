提倡師徒制近身學習 台南女中首創「君華學堂」

2017-09-23 16:21

［記者洪瑞琴／台南報導］台南女中首度創辦「君華學堂」，以師徒制近身學習引導學生，今天始業式，安排學生向大師行敬茶之禮，成為首屆開堂子弟。

君華學堂師徒近身學習制，由創辦台大萌拓學堂的校友陳嫦芬教授，邀集任職於產、官、學之高階主管的校友及認同學堂理念的「師父群」，以「近身學習」、「一師帶二徒」菁英方式，言傳身教為人處世之道。

另外，學堂將定期舉辦「師父開講」、實踐及參訪活動，提升學生國際專業職場能力啟蒙與培育，增進學生適應變遷，以及提升生涯規劃能力。

首日始業式，陳嫦芬以「用心、誠實、樂觀」鼓勵學堂子弟，參透人生歷程，要有勇氣面對事與願違的時候，這就是學堂要傳承的價值及態度。

今年台南女中適逢百年校慶，廣邀各屆校友回娘家。因緣際會下，陳嫦芬提議促成師徒模式推廣至母校台南女中，開啟高中師徒制「學堂」。

台南女中表示，學堂招收徒弟，開放學生報名參加，不以成績為取向，有興趣的學生都能報名，經委員審核遴選具品格與態度的20名學生，再適性配對師徒，教學相長，彼此分享人生體驗。

「君華學堂」首屆師父群，包括國家文化藝術基金會董事長林曼麗、亞洲大學副校長柯慧貞、商業發展研究院副院長張皇珍、時報出版社社長莫昭平、成功大學行為醫學研究所教授郭乃文、臺灣大學財金系教授陳嫦芬、南區國稅局局長盧貞秀、成功大學校長蘇慧貞。

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