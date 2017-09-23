終於有「家」 南投神木土地公不再流浪

2017-09-23 16:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉神木村民因88水災重創家園，連地方信仰中心土地公廟也被沖毀，福德正神變成受災戶，在官民共同努力解決土地取得問題後，今日舉辦土地公廟新建工程上樑典禮，預計年底前可完工，讓神明正式遷住南投市神木社區，遠離寄人籬下的流浪歲月。

信義鄉神木村從85年遭賀伯風災挾帶土石流重創後，即掀起遷村議題，期間，又遇921大地震、桃芝風災等重大天災，但直至98年莫拉克颱風88水災後，才順利遷至南投市「神木社區」，總計有117戶，約佔神木村總戶數3分之1。

儘管88水災期間，土地公廟也被沖毀，但幸好土地公神像被救出，且經請示後，也願與民眾一起遷住南投市「神木社區」，不過，在未尋獲新廟興建場所前，則是由正、副爐主輪流將神明帶回家供奉，迄今已8年。

在縣府、公所等單位協助下順利找到適當場地替土地公蓋新家，今天並為新建的「福德宮」土地公廟舉行上樑典禮，包括立委許淑華、南投市長宋懷琳、縣議員張維華、曾振炎、陳翰立、陳昭煜，陳淑惠等人也都到場，希望該工程能儘速完工，讓神明早日有個屬於自己的「家」。

南投縣長林明溱指出，神木村民搬到南投市神木社區後，縣府便在社區附近推動「旺來園區」計畫，未來將提供鳳梨加工等產業進駐，提供民眾更多的就業機會，也期盼在土地公庇佑下，大家都能安居樂業、快樂生活。