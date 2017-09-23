給孩子的夢想看見自我價值 世展會白河培力展成果

2017-09-23 16:04

〔記者楊金城／台南報導〕台灣世界展望會青少年生涯發展與培力方案活動，每個月定期聚集受助青年，透過各式動態及靜態活動，幫助青年們多元學習，今天在白河林子內教會舉辦「培你展望、培你飛」回顧成果分享會，青年分享學習與成長之處，並鼓勵他們未來在拓展人生的道路上，能勇於築夢、看見自我價值。

台灣世展會南區辦事處主任陳雅玲說，受助青年學生大多來自單親及隔代教養家庭，雖然環境辛苦，他們仍不放棄希望，甚至還願意付出心力去幫助其他人，當他們遇到追逐夢想的機會時，更懂得把握、也更有勇氣與毅力。

青少年生涯發展與培力方案是長期陪伴經濟弱勢家庭的高中及大專青年學子，透過每個月不同的活動如桌遊體驗、營隊設計與帶領、爬山露營、密室逃脫、團隊建造，幫助學生在課業之餘充實自我，拓展眼界、培養多元興趣。

來自台南東區、就讀大二的單親學生丁丁（化名），一年來從不缺席每月的活動，還會帶領年紀較小的學生成為教學志工，今天在回顧成果分享會中獲得全勤的殊榮，他說：「參與活動學習到很多知識、團隊相處之道，對於課業及人生上都有很大的幫助，也認識很多朋友，每個月都很期待參與活動、見到朋友們」。

社工員說，從分享會可以看到青年們一年來的轉變，從不善言辭到勇於分享、主動認識人、幫助人，希望他們可以用正向、勇氣去對面未來，找到自己人生的價值與方向。